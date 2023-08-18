Происшествия 18 августа 2023, 19:52 Заявление США об ударах кассетными боеприпасами по только военным целям опровергли в ДНР Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ ежедневно бьют по Донецку кассетными бомбами РИА «Новости»

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Украинские боевики ежедневно используют кассетные боеприпасы для ударов по Донецку. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Он подчеркнул, что заявления Пентагона о том, что вооружение неизбирательного действия используют только для поражения военных целей никак не соотносятся с реальностью.

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«Эти снаряды рвутся регулярно как раз над столицей республики. Очень страдает Киевский район, Ворошиловский, практически все районы, до которых может добить их артиллерия», — добавил Гагин.

Представитель ДНР обратил внимание, что следователи не просто зафиксировали факты использования такого вида оружия, но и собрали доказательства и показания пострадавших.

«Пентагон не прав, и я думаю, что когда-нибудь на военном трибунале это еще прозвучит», — заявил Гагин.

США передали Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи под гарантии не использовать их против мирного населения.

Газета «Известия» сообщила, что в минувший четверг, 17 августа, официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что украинские военные используют боеприпасы только против военных целей. Он подчеркнул, что это следует из данных, которые США получают от украинской стороны.

Только за сегодняшний день в Донецке погибли трое сотрудников коммунального предприятия из-за взрыва несдетонировавшего после падения суббоеприпаса, выпущеного кассетной бомбой. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что трое мужчин занимались ремонтом теплотрассы, когда произошел взрыв. Двое погибли на месте, третий скончался от полученных ранений позднее,