Заявление о краже и избиении написали на блогера Дзабиева

Отмечается, что молодые люди состояли в отношениях. Пара жила вместе в загородном коттедже. По данным журналистов, между влюбленными часто возникали ссоры. После одной из них девушка пожаловалась представителям правоохранительных органов, что парень похитил у нее последнюю версию iPhone, дорогостоящую сумку и большую сумму денег.

«Поступило заявление на 29-летнего мужчину, который, по словам пострадавшей с применением насилия отнял у нее телефон стоимостью 86 тысяч рублей, сумку Louis Vuitton стоимостью 160 тысяч рублей, деньги в размере 105 тысяч рублей и 400 евро», — уточнили стражи порядка.

Отмечается, что суммарный ущерб составил около 386 тысяч рублей. Помимо прочего, заявительница рассказала полицейским, что Алан несколько раз ударил ее по лицу. Она пояснила, что не может вернуть свои вещи уже более месяца. При этом молодой человек ее якобы шантажирует. Правоохранители начали проверку.