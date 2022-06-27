«Заигрывал на дороге». Петербурженку возмутил трюкач, исполнивший «ласточку» прямо за рулем на КАД

Любитель экстремального вождения сделал опасный трюк на КАД. Очевидица Ирина рассказала «360» об увиденном.

Она отметила, что подобные водители редкое явление на дорогах общего пользования в Санкт-Петербурге.

«Увидели, что молодой человек на кабриолете. Потом он обратил на нас внимание и начал просто ну немножечко, скажем так странно ехать. Как простой любитель я бы описала это заигрыванием на дороге», — рассказала Ирина.

Она сказала, что со временем мужчина начал исполнять различные трюки. Сначала он положил ноги на дверь, а после повторил знаменитую позу Леонардо Ди Каприо из фильма «Титаник». Ирина сказала, что мужчина исполнял все трюки уверено.

При этом скорость его авто примерно равнялась 100 километрам в час. Машин в потоке было мало, но это не отменяет небезопасности вождения.

«В плане безопасности мы, конечно, были в шоке. Но он как-то наверное больше подвергал себя риску, я бы так сказала. Потому что ни впереди него, ни за ним не было автомобилей, и он не создавал именно аварийную ситуацию», — подытожила Ирина.