Захвативший заложницу в офисе МФО Северодвинска отказался от дачи показаний

Следователи предъявили обвинение жителю Архангельской области в захвате заложницы в офисе микрофинансовой организации в Северодвинске. Мужчина признал вину, но отказался от дачи показаний. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Жителя деревни Лая Приморского района обвинили по статьям о вооруженном захвате заложника, незаконном ношении и хранении оружия, а также переделке огнестрела.

Обвиняемый 52-летний мужчина 10 марта у себя дома переделал охотничье ружье ИЖ-17 под обрез. И на следующее утро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он явился в офис микрозаймов в Северодвинске, захватил 21-летнюю сотрудницу в заложницы и потребовал решить вопрос с его долгом. Работнице МФО удалось нажать кнопку тревоги, на место выехали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Правоохранителям в ходе переговоров удалось убедить мужчину разрядить обрез, после чего его задержали.

Обвиняемый в ходе допроса признал вину, но отказался давать показания. Следователи допрашивают свидетелей. Будет дана правовая оценка и действиям коллекторов.

Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что взял в микрофинансовой организации кредит на восемь тысяч рублей. Спустя какое-то время сумма долга выросла до 20 тысяч. После этого мужчиной занялись в коллекторском агентстве, где с него требовали уже 100 тысяч, вместе с тем в Сети публиковались сообщения, порочащие его честь.