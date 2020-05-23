Захватившего заложников в Альфа-Банке взяли штурмом

По словам источника ТАСС, правоохранители задержали мужчину, захватившего заложников.

«Только что спецназ провел штурм здания Альфа-Банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также рассказал, что нападавший находится в неадекватном состоянии. Его отправят на экспертизу.

Как рассказали в пресс-службе столичного МВД, захвативший заложников в Альфа-Банке мужчина объявил, что он заминирован. При себе у него была сумка для доставки еды одного из агрегаторов.

Когда злоумышленник ворвался в банк, в здании были сотрудники и несколько посетителей. Большинство из них успели покинуть место происшествия. В заложниках оставался всего один мужчина, который вел трансляцию происходящего в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как силовики спасли единственного заложника, когда смогли проникнуть в здание.