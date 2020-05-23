Захватчик банка ответил на звонок мамы и обсудил философские темы с заложником

Захватчик банка на Земляном Валу полчаса вел философские беседы с заложником и не выдвигал особых требований. За время своего захвата он успел ответить на звонок матери, но попросил перезвонить позже.

«Мамусик, давай позже, я занят», — сказал он.

Все подробности того, как вел себя захватчик и о чем вещал, выложил в Сеть молодой человек, который оказался в банке и стал заложником. Он вел прямую трансляцию всего события. Такое поведение следователям уже показалось странным.

Молодой человек поддерживал философские размышления с преступником. Он обсудил, какой город лучше — Москва или Петербург, что хорошего в смерти и существует ли коронавирус на самом деле.

В какой-то момент мужчины начали обсуждать Ольгу Бузову, и тут захватчик предложил ей приехать в банк.

«Нам надо ее сюда, чтобы она рассказала нам правду. Она причастна ко всему», — заявил он.

Мужчину взяли штурмом через несколько минут. Уже известно, что его ждет психиатрическая экспертиза.