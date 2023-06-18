Происшествия 18 июня 2023, 14:02 Захваченных в отделении банка в Астане заложников освободили Полиция Астаны: захваченных в банке на улице Достык заложников освободили пресс-служба полиции Астана

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В Астане начался штурм отделения Каспий Банка, где вооруженный мужчина захватил заложников. Людей освободили, сообщила местная пресс-служба полиции.

«Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен!» — указано в сообщении.

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Всех осмотрели медики, пострадавших нет.

МВД республики сообщало, что злоумышленник удерживал семь человек. Сотрудники правоохранительных органов начали вести с ним переговоры. Информация о том, что на захватчике был полицейский бронежилет, не подтвердилась.

На месте происшествия работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Местные СМИ писали, что спецназ начал штурмовать здание.

«Был слышен сильный хлопок, двери банка сотряслись, и спецназ забежал внутрь», — передавал корреспондент.

Ранее поступала информация, что мужчина требовал перевести в течение трех часов все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Он грозился убить заложников.