Заходивший на посадку самолет разбился в США

В Калифорнии при заходе на посадку рухнул небольшой самолет. Как сообщил местный телеканал KTVN 2, пока неизвестно, было ли судно пассажирским или частным.

Телеканал опубликовал видео с места трагедии. На кадрах видно, что в аэропорту возник очень сильный пожар. Огонь перекинулся на соседние деревья, распространился по земле. Вверх поднимаются огромные столбы дыма.

Как сообщает телекомпания KCRA, разбиться мог быть небольшой самолет Bombardier CL 600. Однако официальных данных о случившемся пока нет. Неизвестно, сколько человек было на борту и смог ли кто-то из них спастись. Но, судя по кадрам, шансы найти выживших на месте трагедии минимальны.

Ранее в США произошло крушение еще одного самолета. Трагедия случилась в штате Теннеси. Cessna C501 упала в озеро неподалеку от города Нэшвилл. Жертвами стали семь человек, которые находились на борту.