Эксклюзив 23 июня 2023, 16:39 «Захлебнулась в слезах». Стали известны подробности нападения быка на женщину и ее сына под Ярославлем Источник «360»: бык затоптал упавшую в обморок мать рядом с телом сына под Ярославлем Unsplash

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Бык насмерть забодал 44-летнюю женщину и ее 15-летнего сына в Некоузском районе Ярославской области. Источник рассказал «360», что, возможно, мать, увидев тело, упала в обморок, и животное ее затоптало.

«Я пришел на место ЧП, когда уже все произошло. Бык пытался меня убить. Думаю, что когда женщина нашла тело сына, то у нее схватило сердце, и она упала в обморок. Захлебываясь в слезах лежала на земле, и бык ее добил, затоптал», — рассказал источник.

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Он уточнил, что для местных жителей пасти скот — обычное занятие.

«Для нас это было обычным делом, никогда ничего такого не происходило», — отметил источник.

По его словам, бык и раньше проявлял агрессию, но она казалась незначительной. Не предполагали, что животное решиться напасть на людей.

«Вес быка — 300-400 килограммов, ему было примерно три года, полностью здоровое животное. Быка уже убили и утилизировали», — заключил источник.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения животного.