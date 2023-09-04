Эксклюзив 04 сентября 2023, 07:05 Захламленную квартиру потушили на севере Москвы Инвалид погиб при пожаре в захламленной квартире в САО Москвы РИА «Новости»

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В Восточном Дегунино Северного административного округа Москвы случился пожар. Загорелись вещи в одной из квартир. В очаге возгорания нашли погибшего мужчину, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 12-этажный дом на улице Дубнинской в 04:32. В одной из комнат двухкомнатной квартиры на шестом этаже загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

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Огонь потушили. Работу осложняло то, что квартира сильно захламлена. Возле дивана в очаге возгорания нашли погибшего мужчину — инвалида второй группы. По словам источника, он курил в квартире и не мог самостоятельно передвигаться.

Спаслась пожилая женщина. Она вышла из квартиры без помощи спасателей. Ее осмотрел врач скорой помощи.

Ночью 4 сентября в Видном горел склад лакокрасочных изделий. Огонь локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 75 человек.