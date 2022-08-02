Захламленную квартиру обнаружили в Петербурге

Жители Петербурга пожаловались на то, что их заливают соседи сверху. Попав в квартиру соседки, они обнаружили, что женщина страдает патологическим накопительством, и квартира захламлена от пола до потолка. Об этом рассказали «Невские новости», издание также опубликовало видео из захламленной квартиры.

Хозяйка квартиры не смогла найти свои документы, однако призналась, что ей нужна помощь с завалами. Она отметила, что на учете в психоневрологическом диспансере не состоит.

Патологическое накопительство, или синдром Плюшкина, это вид психического расстройства, при котором человек начинает накапливать в своем жилище огромное количество хлама и неиспользуемых вещей, из-за чего помещение со временем становится совершенно непригодным для жизни.