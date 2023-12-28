Эксклюзив 28 декабря 2023, 07:28 Захламленная квартира горела в Кузьминках, умер один жилец Источник «360»: один человек умер при пожаре на улице Полетаева в Москве Пресс-служба МЧС

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В Кузьминках на юго-востоке Москвы произошел пожар. В захламленной квартире загорелись вещи и мебель. Одного жильца не удалось спасти, сообщил источник «360».

Вызов в панельную пятиэтажку на улице Федора Полетаева поступил в 00:43. Очевидцы жаловались на задымление в подъезде. Спасатели нашли очаг возгорания в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

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Горели личные вещи и мебель на площади пяти квадратных метров, квартира оказалась захламлена. Огонь потушили. Одного человека госпитализировали, второй умер. Оба, по словам источника «360», взрослые.

На юге Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин, в том числе грузовика и такси. Они столкнулись на Варшавском шоссе в Чертаново Северном утром 28 декабря. Никто не пострадал.