Происшествия 17 июля 2023, 10:49 Захарова возложила ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим Захарова: сегодняшнюю атаку на Крымский мост совершил киевский режим РИА «Новости»

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Ответственность за чрезвычайное происшествие на Крымском мосту лежит на киевском режиме. Такое заявление сделала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом», — написала она.

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Указанный режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, подчеркнула Захарова.

Украинские официальные лица и военные принимают решения при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков, добавила представитель Министерства иностранных дел. США и Великобритания руководят террористической государственной структурой, резюмировала Захарова.

В ночь на 17 июля два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали автомобильную часть Крымского моста, сообщил RT со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. При ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Пострадала их 14-летняя дочь, девочку доставили в реанимацию.

НАК назвал случившееся на Крымском мосту террористической атакой. После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.