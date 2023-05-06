Происшествия 06 мая 2023, 12:56 Захарова косвенно возложила на США и Британию вину за покушение на Прилепина Захарова — о покушении на Прилепина: это США вскормили террористический режим Украины Unsplash

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Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что прямая ответственность за «вскармливание» киевского режима лежит на США и Британии. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале покушение на писателя Захара Прилепина.

«Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — отметила дипломат.

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Тем временем пресс-служба СК России информировала о том, что на место взрыва выехали следователи и криминалисты Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Известно, что писатель жив, однако о его состоянии сведения пока противоречивые: пресс-секретарь Прилепина сообщила, что он «в порядке», не дав уточнений, а некоторые СМИ пишут о тяжелом ранении и госпитализации. По некоторым ланным, погиб его помощник.