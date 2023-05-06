Происшествия 06 мая 2023, 12:51 Захар в порядке. Глава Нижегородской области рассказал о взрыве машины Прилепина Глава Нижегородской области Никитин: силовики выясняют причины взрыва авто Прилепина РИА «Новости»

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На месте взрыва автомобиля, в котором передвигался писатель Захар Прилепин, работают правоохранители. Они выясняют причины и устанавливают обстоятельства случившегося, написал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — сообщил глава Нижегородской области.

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Писатели госпитализировали с ранениями ног, сообщил ТАСС. По информации Telegram-канала Baza, на месте взрыва образовалась большая воронка, а машину подбросило вверх. Авторы статьи отметили, что медики ждали вертолет для транспортировки Прилепина.

Днем 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительной информации, он ехал к семье. За несколько минут до взрыва из машины публициста высадили его дочь, она не пострадала. Погиб водитель иномарки.