Загрязнение медью реки после прорыва дамбы в Сибири превысило норму в 200 раз
Семьям жертв аварии на золотом прииске выплатили по миллиону рублейПодробнее
«Было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (пять ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК)», — сообщил официальный сайт Росгидромета.
Пробы воды в реке Сисим в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края взяли 20 октября.
В Красноярском водохранилище в районе залива Сисим загрязнений не нашли.
Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края.
Все пять разрушенных гидросооружений построили незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа.
В результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна.