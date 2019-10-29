  • Загрязнение медью реки после прорыва дамбы в Сибири превысило норму в 200 раз

    29 октября 2019, 10:51

    Андрей Иванов

    Росгидромет зафиксировал экстремально высокий уровень загрязнения медью реки Сисим после прорыва дамбы на прииске в Красноярском крае. Этого металла в воде в 200 раз больше, чем должно быть. Кроме того, в реку попал свинец и цинк.
    Загрязнение медью реки после прорыва дамбы в Сибири превысило норму в 200 раз

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    «Было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (пять ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК)», — сообщил официальный сайт Росгидромета.

    Пробы воды в реке Сисим в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края взяли 20 октября.

    В Красноярском водохранилище в районе залива Сисим загрязнений не нашли.

    Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края.

    Все пять разрушенных гидросооружений построили незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа.

    В результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна.