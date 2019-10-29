Загрязнение медью реки после прорыва дамбы в Сибири превысило норму в 200 раз

Росгидромет зафиксировал экстремально высокий уровень загрязнения медью реки Сисим после прорыва дамбы на прииске в Красноярском крае. Этого металла в воде в 200 раз больше, чем должно быть. Кроме того, в реку попал свинец и цинк.

Семьям жертв аварии на золотом прииске выплатили по миллиону рублей Подробнее «Было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (пять ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК)», — сообщил официальный сайт Росгидромета. Пробы воды в реке Сисим в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края взяли 20 октября. В Красноярском водохранилище в районе залива Сисим загрязнений не нашли. Дамбы технического водоема прорвало утром 19 октября недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Все пять разрушенных гидросооружений построили незаконно. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска. Вода затопила два общежития временного типа. В результате ЧП погибли 17 человек. Судьба еще трех человек пока не известна.