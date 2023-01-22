Происшествия 22 января 2023, 16:26 Загоревшийся жилой дом в Сочи сняли на видео Появилось видео с загоревшимся жилым домом в Сочи

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Сильный пожар начался в жилом двухэтажном доме в Сочи. Видео с кадрами происшествия появилось в социальных сетях.

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В кадр попала крыша дома, от которой в небо поднимается столб густого черного дыма. Никакой официальной информации от МЧС по региону на данный момент не поступало.

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Группа «ВКонтакте» «Типичный Сочи» со ссылкой на очевидцев сообщила, что спасатели борются с огнем уже больше часа, общая площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров.

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