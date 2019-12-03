Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, загоревшийся в Санкт-Петербурге ночью, обрушился. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Ангар обрушился», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло в 02:13 по московскому времени. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В его тушении участвуют 220 человек, 49 единиц техники и два пожарных поезда.

Склад с химудобрениями загорелся в Санкт-Петербурге на площади свыше 10 тысяч «квадратов» Подробнее

На месте происшествия работают специалисты Роспотребнадзора и химико-радиометрическая лаборатория. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по законности и правопорядку, поблизости от пожара превышения концентрации вредных веществ не обнаружено.

Склад принадлежит логистической компании «Логистика-Терминал». Среди причин возгорания пока что называют неисправность электропроводки и человеческий фактор.