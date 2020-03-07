Загоревшийся в Новой Москве склад обрушился

Пожар в складских помещениях с радиоэлектроникой привел к обрушению здания. Информации о пострадавших не поступало, но спасатели продолжают работать на месте возгорания.

«Площадь ангара 60 на 20 метров. В результате пожара произошло обрушение ангара. Благодаря оперативному прибытию пожарным не удалось допустить распространения огня на соседние здания», — сообщили «360» в ЦУКС ГУ МЧС по Москве.

Сейчас обстановку на месте произошедшего оценивают как спокойную, пожарные занимаются тушением конструкций.

Возгорание на складе с радиоэлектроникой началось вечером 7 марта. Здание находится в Институтском проезде в поселке Мосрентген. Пожару был присвоен второй ранг сложности, общая площадь огня составила три тысячи квадратных метров.