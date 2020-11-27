Загоревшийся в лифте житель Оренбурга выжил, но попал в больницу

Житель Оренбурга зашел в лифт со стаканом горючей жидкости. Он закурил, и содержимое банки вспыхнуло. Огонь перекинулся на его одежду и волосы. Мужчина получил ожоги 30% тела, но выжил.

Сейчас оренбуржец находится в больнице. Об этом сообщил портал «Оренбург медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Полицейские начали проверять все обстоятельства ЧП, которое произошло в лифте дома на проспекте Победы утром 27 ноября.

По данным источника Life, чуть не сгоревший заживо оренбуржец намешал в стакане спиртовой раствор, который хотел использовать в качестве омывайки. Он получил ожоги первой, второй и третьей степеней.

Происшествие попало в объектив камеры наблюдения. Загоревшийся мужчина успел стянуть с себя куртку, надышался дымом и потерял сознание. Когда двери открылись, в кабину лифта поступил свежий воздух, он очнулся и смог выползти наружу.