Загоревшийся склад на юго-востоке Москвы обрушился

Сильный пожар охватил склад на Перовском шоссе. В данный момент огонь локализовали на площади в 500 квадратных метров. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В ходе тушения огня произошло обрушение здания. Ранее очевидцы сообщили, что из здания валит густой черный дым и видны сполохи пламени.



В московском главке МЧС подтвердили, информацию о возгорании. Когда пожарные прибыли на место, огонь распространился уже на 100 квадратных метров.

Площадь продолжала увеличиваться. По предварительным данным, первыми загорелись декорации, которые хранились на складе. Сведения о пострадавших не поступали.