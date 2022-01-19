Загоревшийся под Волгоградом автомобиль потушили при помощи снега

Во Фролово Волгоградской области машина неожиданно загорелась прямо на дороге. Водитель и очевидцы пожара начали быстро тушить огонь при помощи снега.

Как написали жители региона в соцсетях, водитель успел покинуть салон транспортного средства. Он попытался потушить салон и моторный отсек с помощью снега, набирая его руками. Ему помогали другие участники дорожного движения. Очевидно, огнетушителей ни у кого не оказалось, поэтому часть водителей начала закидывать снег в салон лопатами. До приезда спасателей помощники смогли частично заглушить пламя.

По информации ГУ МЧС региона, инцидент случился на улице Комсомольской. Здесь загорелся автомобиль марки Chevrolet Niva 2021 года. Из-за ЧП никто не пострадал. Предполагается, что пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки, сообщает novostivolgograda.ru.