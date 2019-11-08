Загоревшийся газопровод в Тюмени попал на видео
В Тюмени около одного из домов на улице Холодильной прорвало газопровод, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
На кадрах видно, что после аварии вокруг газовой колонки заполыхал огонь. По данным информагентства, для ликвидации последствий ЧП было привлечено 10 спасателей и три единицы спецтехники. Выяснилось, что газопровод повредили во время земляных работ, что и привело к прорыву. В результате произошедшего один многоквартирный дом остался без газа.