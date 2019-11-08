Загоревшийся газопровод в Тюмени попал на видео

На кадрах видно, что после аварии вокруг газовой колонки заполыхал огонь. По данным информагентства, для ликвидации последствий ЧП было привлечено 10 спасателей и три единицы спецтехники. Выяснилось, что газопровод повредили во время земляных работ, что и привело к прорыву. В результате произошедшего один многоквартирный дом остался без газа.