Загоревшийся газопровод в Башкирии сняли на видео

Газопровод в селе Серменево Белорецкого района Башкирии загорелся после разгерметизации. На месте работают экстренные службы. Из-за частичного разрушения трассы Белорецк — Инзер — Уфа движение автомобилей на 205 километре ограничено.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 07:04 (05:04 по московскому времени). Пламя от горящего газопровода перекинулось на сухую траву рядом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание, устранив угрозу распространения огня. Село Серменево пока отключили от газа.

В настоящее время сотрудники МЧС работают над охлаждением зоны горения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в пабликах «Белорецк online» и «Дорожный патруль Уфа».

Последствия пожара устраняют 38 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели. На место прибыл заместитель начальника башкирского главка МЧС Виталий Барзайкин.