Загоревшийся факел на МНПЗ в Капотне оказался штатной ситуацией

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне оказалось в итоге не пожаром. Факел горит суммарно пять дней в году, ничего необычного в этом нет. Об этом «360» рассказал Федор Казанцев, ведущий специалист направления по связям с общественностью АО «Газпромнефть-МНПЗ».

«На заводе нет пожара», — отметил он.

Как заявил специалист, горящий факел — нормальный технологический режим. Завод работает в штатном режиме.

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«Десять лет назад факел горел 365 дней в году, а сейчас он суммарно горит пять дней в году», — добавил Казанцев.

Ранее в соцсетях появились фотографии и видео черного дыма и факельного горения на московском НПЗ. На место приезжали спасатели МЧС, но возгорания не обнаружили. Они заявили, что происходит обычный технологический процесс.

С помощи факельной системы сотрудники обычно утилизируют избыточные газы, которые образуются при переработке нефти.