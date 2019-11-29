Загоревшийся автомобиль парализовал ледовую переправу в ЯНАО

«Возгорание легкового автомобиля произошло сегодня днем. К сожалению, из-за превышения тоннажа пожарные автомашины подъехать к месту ЧП не смогли, сотрудники МЧС работали с помощью огнетушителей», — рассказали в ведомстве.

На данный момент возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет. Сгоревший автомобиль отбуксируют на берег в ближайшее время. Причины пожара устанавливаются.

В результате возгорания была перекрыта одна из полос ледовой переправы, которую открыли 20 ноября. Отмечается, что на месте пожара подтаял лед, и его, вероятно, будет необходимо намораживать вновь.