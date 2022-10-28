Загоревшийся автомобиль чуть не сбил людей в Дербенте | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 19:06 Загоревшийся автомобиль чуть не сбил людей в Дербенте Загоревшуюся в Деребенте машину сняли на видео

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В Дербенте на одной из улиц загорелся автомобиль, после этого он двинулся прямо на идущих по улице людей. Последствия возгорания очевидцы сняли на видео.

Горящий автомобиль пересек дорогу и врезался в припаркованную машину и деревья. В этот момент прохожие успели отбежать на безопасное расстояние.

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На месте происшествия работали пожарные. Судя по кадрам, машина сгорела полностью. По словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал.

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По предварительным данным, транспорт загорелся из-за замыкания проводки. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания.

Ранее на востоке Москвы сгорел автомобиль Lada Largus. Выгоревшую изнутри машину увезли на эвакуаторе.