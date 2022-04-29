Загоревшиеся вслед за сухой травой жилые дома в Новосибирской области показали на видео

Четыре жилых дома сгорели в Новосибирской области после поджога местными жителями сухой травы рядом с постройками. Видео показало региональное ГУ МЧС.

Происшествие произошло в поселке Молот в Кочневском районе. Пламя охватило четыре жилых дома и четыре пристройки, общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Одними из причин пожаров стали отсутствие достаточного противопожарного разрыва между домами и сильный ветер, который помог огню распространиться.

Также сгорело семь домов в деревне Сузданка в Доволенском районе, сгорело также 16 хозяйственных построек на 500 квадратных метрах.

В поселке Аметьево в Казани загорелся строящийся дом, экстренные службы локализовали возгорание на площади примерно 50 квадратных метров. Пострадавших нет.