Загоревшиеся вслед за сухой травой жилые дома в Новосибирской области показали на видео
Четыре жилых дома сгорели в Новосибирской области после поджога сухой травы
Четыре жилых дома сгорели в Новосибирской области после поджога местными жителями сухой травы рядом с постройками. Видео показало региональное ГУ МЧС.
Происшествие произошло в поселке Молот в Кочневском районе. Пламя охватило четыре жилых дома и четыре пристройки, общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.
Одними из причин пожаров стали отсутствие достаточного противопожарного разрыва между домами и сильный ветер, который помог огню распространиться.
Также сгорело семь домов в деревне Сузданка в Доволенском районе, сгорело также 16 хозяйственных построек на 500 квадратных метрах.
В поселке Аметьево в Казани загорелся строящийся дом, экстренные службы локализовали возгорание на площади примерно 50 квадратных метров. Пострадавших нет.