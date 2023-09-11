Происшествия 11 сентября 2023, 14:23 Загоревшиеся в Подольске легковушки потушили МЧС: открытое горение трех автомобилей в Подольске ликвидировали РИА «Новости»

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Огнеборцы ликвидировали открытое горение на улице Правды городского округа Подольск. Возгорание во всех трех машинах потушили. Кадры с места ЧП опубликовали в пресс-центре МЧС России.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили о возгорании трех автомобилей. На место происшествия направили подразделения спасателей. Причины пожара в ведомстве не уточнили.

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В результате огонь захватил три легковушки, гараж и находящийся радом сарай. Пожарные бригады ранее локализовали пламя на площади в 78 «квадратов».

По словам местных жителей, возгорание началось рядом с местным отделением ГИБДД. В соцсетях появились первые фото и видео с места пожара. На попавших в интернет кадрах видно, как густой столб дыма поднимался высоко в небо.