Загоревшиеся на юге Москвы газовые баллоны попали на фото

Ангар с газовыми баллонами загорелся в Москве. Пожар сопровождали громкие хлопки — из-за взрывной волны здание склада полностью обрушилось. В распоряжении «360» оказалось фото самих баллонов.

Источник фото: телеканал «360»

На фото видно, что пожарные смогли практически полностью справиться с огнем — сейчас там остались только отдельные языки пламени. Ранее жительница соседнего дома рассказала «360», что огонь поднялся по окон 22-го этажа и сравнялся с окнами ее квартиры.

Сам ангар оказался полностью разрушен, баллоны, которые в нем хранились, остались без крыши и сейчас лежат на улице.

Пожар начался в ангаре по адресу улица Газовая, 3 а на юге Москвы. Сотрудники МЧС не могли приблизится к горящему зданию из-за постоянных хлопков — по словам источников, они звучали еще некоторое время после первого взрыва и начала пожара. По данным ТАСС, угрозы нового взрыва сохранялась, несмотря на тушение. Позже представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что огонь перекинулся на газовую заправку, расположенную неподалеку от ангара. При этом в МЧС опровергли переход огня на газозаправочную станцию.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.