18 декабря 2019, 14:50
Загоревшиеся автобус и иномарка в Петербурге попали на видео
В Санкт-Петербурге на КАД перед съездом на проспект Косыгина загорелись автобус и иномарка Hyundai Solaris, передают «Невские новости».
По данным издания, авария произошла на 35-м километре внутреннего кольца КАД. По мнению свидетелей, в салонах не было огнетушителей, поэтому на ранней стадии пожар не получилось потушить. На месте ДТП работают сотрудники полиции и бригада огнеборцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.