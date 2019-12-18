Загоревшиеся автобус и иномарка в Петербурге попали на видео

По данным издания, авария произошла на 35-м километре внутреннего кольца КАД. По мнению свидетелей, в салонах не было огнетушителей, поэтому на ранней стадии пожар не получилось потушить. На месте ДТП работают сотрудники полиции и бригада огнеборцев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.