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    28 декабря 2020, 22:50

    Перекрыто движение на Рублевском шоссе из-за загоревшейся машины

    Анастасия Кукова

    В результате возгорания автомобиля около станции метро Кунцево экстренные службы и полиция перерыли движение по Рублевскому шоссе в сторону центра Москвы. На месте происшествия образовалась пробка.
    Перекрыто движение на Рублевском шоссе из-за загоревшейся машины

    Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

    На Рублевском шоссе напротив станции метро Кунцевская загорелся автомобиль. В связи с этим сотрудники полиции перекрыли движение автотранспорта в сторону центра, добавили в СМИ.

    Очевидцы сообщили о трех машинах скорой помощи и одной пожарной на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются причины и подробности случившегося.