Перекрыто движение на Рублевском шоссе из-за загоревшейся машины

В результате возгорания автомобиля около станции метро Кунцево экстренные службы и полиция перерыли движение по Рублевскому шоссе в сторону центра Москвы. На месте происшествия образовалась пробка.

Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

На Рублевском шоссе напротив станции метро Кунцевская загорелся автомобиль. В связи с этим сотрудники полиции перекрыли движение автотранспорта в сторону центра, добавили в СМИ.

Очевидцы сообщили о трех машинах скорой помощи и одной пожарной на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются причины и подробности случившегося.