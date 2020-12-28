28 декабря 2020, 22:50
Перекрыто движение на Рублевском шоссе из-за загоревшейся машины
В результате возгорания автомобиля около станции метро Кунцево экстренные службы и полиция перерыли движение по Рублевскому шоссе в сторону центра Москвы. На месте происшествия образовалась пробка.
Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
На Рублевском шоссе напротив станции метро Кунцевская загорелся автомобиль. В связи с этим сотрудники полиции перекрыли движение автотранспорта в сторону центра, добавили в СМИ.
Очевидцы сообщили о трех машинах скорой помощи и одной пожарной на месте происшествия. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются причины и подробности случившегося.