Происшествия 23 января 2024, 16:01 Загоревшееся электроодеяло убило пенсионерку на севере Москвы Пенсионерка заживо сгорела под электроодеялом на севере Москвы Пресс-служба МЧС России

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На улице Правды на севере Москвы в квартире жилого дома заживо сгорела 69-летняя местная жительница. Причиной возгорания стало китайское электроодеяло, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на четвертом этаже многоэтажки. Женщина легла спать, укрывшись электроодеялом китайского производства. В какой-то момент гаджет замкнуло и он вспыхнул. Пенсионерка скончалась во сне, отравившись продуктами горения.

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«Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны. Во сне не работает обоняние», — отметили представители МЧС.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя на двух квадратных метрах.

Ранее похожая история произошла в Подмосковье. В Серпухове во время пожара погибла 78-летняя жительница столицы. Причиной возгорания стало воспламенившееся электрическое покрывало.