Происшествия 11 апреля 2023, 19:07 Загоревшаяся сухая трава стала причиной пожара в восьми садовых домах в Свердловской области

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Серьезный пожар произошел в СНТ «Светлое» Сухоложского района Свердловской области. Там огонь перекинулся с загоревшейся травы на садовые дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила 10 апреля. Сначала загорелась сухая трава, потом пламя перекинулось на восемь садовых домов. Огонь распространился на площади в 10 гектаров. К тушению привлекли 35 человек личного состава МЧС, а также 12 спецмашин. Информации о погибших и пострадавших не поступало.