Металлический ангар загорелся в подмосковной Черноголовке

В Московской области, в городе Черноголовка, произошел пожар в одноэтажном ангаре. Как сообщили на сайте ГУ МЧС по региону, сейчас есть угроза распространения огня на соседний дом.

Есть опасность, что пламя может перекинуться на трехэтажное офисное здание. Само возгорание произошло по адресу 1-й проезд, дом 4. Пожар возник в металлическом ангаре. Когда на место прибыли пожарные, внутри здания был сильный дым.

Сейчас площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 90 человек и 32 единицы техники. Никаких данных о том, что в огне мог кто-то пострадать, нет.

Крупный пожар с жертвами произошел 22 сентября в Ставрополе. Загорелась квартира на десятом этаже многоэтажки. Когда пламя удалось потушить, внутри обнаружили три тела. Известно, что детей среди погибших не оказалось. Возгорание случилось поздней ночью, из десятиэтажного здания эвакуировали 20 человек. Пока неизвестно, что послужило причиной пожара.