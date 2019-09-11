Поезд сошел с рельсов и загорелся в США. Видео

Инцидент произошел в 12:45 (20:45 по московскому времени) 10 сентября вблизи поселения Дюпо, примерно в 14 километрах к югу от Ист-Сент-Луиса.

Судя по фотографиям и видео с места аварии, речь идет о большом грузовом поезде. По данным железнодорожной компании Union Pacific, первой загорелась цистерна, в которой находился метилизобутилкетон. Эту легковоспламеняющуюся жидкость обычно используют в качестве растворителя.

В компании заявили, что дым от пожара, распространившийся по округе, не представляет серьезной угрозы для здоровья людей. Однако полиция Дюпо в качестве меры предосторожности эвакуировала учеников близлежащей школы.