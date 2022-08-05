Объект всемирного наследия ЮНЕСКО загорелся в Коми

Загорелся национальный парк «Югыд ва», входящий в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Возгорание распространилось на территории 50 гектаров, пожар зафиксировали пятого августа, в полночь по московскому времени.

Представители «Гринпис России» отправились в республику, чтобы помочь в ликвидации огня сотрудникам парка. в составе свободного отряда, туда же вошли добровольцы и инспекторы других особо охраняемых территорий.

По предварительной информации, пожар начался еще 29 июля, его причиной мог стать непотушенный посетителями парка костер на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток. Несмотря на удаленность от населенных пунктов, это место облюбовали любители экстремального туризма.

Всего за последние сутки в Коми ликвидировали пять пожаров на общей площади 2,5 тысячи гектаров, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона. Непотушенными остались 17 очагов возгораний на площади 2,6 гектара.