11 марта 2022, 09:19
Загорелся ТЦ на Рублевке, эвакуировали 240 человек — источник
Источник «360»: пожар произошел в ТЦ на Рублевском шоссе, эвакуировали 240 человек
В Москве произошло возгорание в торговом центре на Рублевском шоссе. Из здания эвакуировали около 240 человек, на месте работают спасатели, сообщил «360» источник в экстренных службах.
По данным источника, утром поступило сообщение о загорании в ТЦ на Рублевском шоссе, 62. По этому адресу находится торговый центр «ЕвроПарк». Внешнего возгорания не зафиксировали.
Из здания эвакуировали порядка 240 человек. Сейчас пожарные обследуют ТЦ изнутри.
В МЧС не подтвердили информацию о возгорании.