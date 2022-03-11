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    11 марта 2022, 09:19

    Загорелся ТЦ на Рублевке, эвакуировали 240 человек — источник

    Источник «360»: пожар произошел в ТЦ на Рублевском шоссе, эвакуировали 240 человек

    Александр Блинов, Алла Морген

    В Москве произошло возгорание в торговом центре на Рублевском шоссе. Из здания эвакуировали около 240 человек, на месте работают спасатели, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    По данным источника, утром поступило сообщение о загорании в ТЦ на Рублевском шоссе, 62. По этому адресу находится торговый центр «ЕвроПарк». Внешнего возгорания не зафиксировали.

    Из здания эвакуировали порядка 240 человек. Сейчас пожарные обследуют ТЦ изнутри.

    В МЧС не подтвердили информацию о возгорании.