В Москве произошло возгорание в торговом центре на Рублевском шоссе. Из здания эвакуировали около 240 человек, на месте работают спасатели, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По данным источника, утром поступило сообщение о загорании в ТЦ на Рублевском шоссе, 62. По этому адресу находится торговый центр «ЕвроПарк». Внешнего возгорания не зафиксировали.

Из здания эвакуировали порядка 240 человек. Сейчас пожарные обследуют ТЦ изнутри.

В МЧС не подтвердили информацию о возгорании.