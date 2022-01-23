Загорелся танкер в Черном море, на борту семь россиян

Танкер под флагом Коморских островов загорелся в акватории Черного моря, на борту находились семь россиян. Об этом сообщили РИА «Новости».

Происшествие произошло в ночь на 23 января в пяти километрах от мыса «Железный рог». Танкер Almuntazah, ходивший под флагом Коморских островов, принадлежит Великобритании. На борту находились около 700 тонн мазута.

Пострадавших нет, российский экипаж в числе семи человек эвакуирован молдавским буксиром British.

Аварийно-спасительные суда «Меркурий» и «Спасатель Демидов» отправились на место, выявив задымление на танкере.

Almuntazah доставили на якорную стоянку, навигационные системы, палубное освещение и генератор в рабочем состоянии, автоматические системы пожаротушения работают, моторный отсек задраен.

Всего в тушении танкера приняли участие 27 человек и три единицы техники.