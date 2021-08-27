Загорелся строительный ТЦ «Лосинка»

Источник «360» сообщил, что с первого этажа здания строительного торгового центра «Лосинка» валит густой черный дым. Собеседник редакции уточнил, что на пожар следует более 20 пожарных расчетов.

В экстренных службах столицы эту информацию подтвердили.

«Пожар зафиксирован по адресу Анадырский проезд, 8 в торговом центре. Возгорание в подвале трехэтажного торгового здания. Подразделения на месте, работают, площадь выясняется», — сообщили в МЧС.

Три человека погибли в реанимационном отделении больницы в Ярославле. Предварительно, все они находились на ИВЛ.