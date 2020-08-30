Склад с лаками и красками серьезно вспыхнул в Новосибирске. Видео

Информация о пожаре поступила в 17:15 по московскому времени. Пламя полыхает в здании на улице Механизаторов, дом 72. Площадь возгорания — тысяча квадратных метров. Пожару присвоен III ранг сложности.

Из здания размером шесть тысяч «квадратов» валит дым. Внутри строения горит лакокрасочная камера.

На место ЧП выехал пожарный поезд. С возгоранием борются 62 человека и 20 единиц техники от МЧС. Информации о пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.

Раздаются хлопки, к месту происшествия прибыло не менее десятка пожарных автомобилей, сообщил паблик во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.

По информации пресс-службы ГУ МЧС НСО, горит складское здание, внутри которого хранятся пластиковые изделия и лакокрасочная продукция.

В четырехэтажном здании по указанному адресу в микрорайоне ОбьГЭС Советского района Новосибирска находится 12 организаций. Среди них склад шин, компания по производству пластиковых окон, строительные и производственные организации.