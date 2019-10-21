Загорелся склад на причале в Мурманске

Склад на морском причале на улице Траловая в Мурманске загорелся в ночь на 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

О возгорании одноэтажного складского ангара на причале в судоверфи стало известно 21 октября, в 04:16. Там загорелись пластиковые емкости с маслянистыми жидкостями, из-за чего раздавались хлопки. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. В момент ЧП рядом со складом никто не ходил, пояснил представитель ведомства.

Частично обрушилась крыша здания. Однако пока не уточняется, на какой площади. К складу подъехали 36 пожарных и 14 единиц техники, среди них от МЧС — 28 человек и 11 единиц техники.

Из-за сильного задымления и открытого пламени пожару присвоили I ранг сложности. Впоследствии уровень подняли до II. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.