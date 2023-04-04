Эксклюзив 04 апреля 2023, 16:33 Загорелся ресторан на Ленинском проспекте в Москве — источник МЧС сообщило о ликвидации возгорания в вытяжной трубе московского ресторана Пресс-служба МЧС

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Пожар случился в ресторане «Флоренция» на Ленинском проспекте, 57 в Москве, рассказал источник «360». По его словам, над крышей здания было видно дым. В столичном управлении МЧС сообщили, что уже справились с возгоранием.

Представители МЧС подтвердили, что получали сообщение о возгорании. На место происшествия направили бригаду спасателей.

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«Обнаружили возгорание в вытяжной трубе на первом этаже <…> было ликвидировано. Информация с места уточняется», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что площадь пожара составила половину квадратного метра. Специалисты разбираются в причинах случившегося.

В начале декабря крупный пожар произошел в ресторане Folk на Цветном бульваре, 2. В этом же здании находились и другие заведения общепита. Гости заведений вышли на улицу, а прибывшие пожарные начали тушить пламя. По информации столичного управления МЧС, причиной ЧП сало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе на первом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра, никто не пострадал.