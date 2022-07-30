Загорелся ресторан на юге Москвы

В Москве на улице Генерала Белова загорелся ресторан Manana. Источник «360» сообщил, что из заведения валит густой черный дым.

По словам источника, загорелась кухня ресторана. На месте работают пожарные расчеты и шесть карет скорой помощи.

«Произошло возгорание на крыше двухэтажного административного здания. Примерно в 21:05 возгорание было локализовано. Приблизительная площадь горения —30 квадратных метров», — сообщили в МЧС по Москве.

Посетители и персонал успели быстро эвакуироваться из здания. Информации о пострадавших не поступало.

В связи с пожаром ресторана движение в сторону Борисовского проезда перекрыто. Организовано движение по одной полосе в каждом направлении.