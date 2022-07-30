30 июля 2022, 21:07
Загорелся ресторан на юге Москвы
Пожар охватил кухню ресторана на улице Генерала Белова в Москве
В Москве на улице Генерала Белова загорелся ресторан Manana. Источник «360» сообщил, что из заведения валит густой черный дым.
По словам источника, загорелась кухня ресторана. На месте работают пожарные расчеты и шесть карет скорой помощи.
«Произошло возгорание на крыше двухэтажного административного здания. Примерно в 21:05 возгорание было локализовано. Приблизительная площадь горения —30 квадратных метров», — сообщили в МЧС по Москве.
Посетители и персонал успели быстро эвакуироваться из здания. Информации о пострадавших не поступало.
В связи с пожаром ресторана движение в сторону Борисовского проезда перекрыто. Организовано движение по одной полосе в каждом направлении.