Загорелся покрасочный склад в Ярославской области

В поселке Кузнечиха Ярославской области загорелся покрасочный склад, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 10:38. Загорелся покрасочный склад на улице Промышленной, 14. К тушению привлекли 46 специалистов и 17 единиц техники.

По данным источника «360», огонь распространился на двух тысячах квадратных метров. Пострадавших нет.