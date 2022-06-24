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    24 июня 2022, 12:52

    Загорелся покрасочный склад в Ярославской области

    Покрасочный склад загорелся в Кузнечихе Ярославской области

    Василиса Андреева, Екатерина Виславская

    В поселке Кузнечиха Ярославской области загорелся покрасочный склад, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

    Спасатели получили сообщение о пожаре в 10:38. Загорелся покрасочный склад на улице Промышленной, 14. К тушению привлекли 46 специалистов и 17 единиц техники.

    По данным источника «360», огонь распространился на двух тысячах квадратных метров. Пострадавших нет.