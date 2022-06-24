24 июня 2022, 12:52
Загорелся покрасочный склад в Ярославской области
Покрасочный склад загорелся в Кузнечихе Ярославской области
В поселке Кузнечиха Ярославской области загорелся покрасочный склад, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 10:38. Загорелся покрасочный склад на улице Промышленной, 14. К тушению привлекли 46 специалистов и 17 единиц техники.
По данным источника «360», огонь распространился на двух тысячах квадратных метров. Пострадавших нет.