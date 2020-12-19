Загорелся отель «Пирамида» в Краснодаре. Видео

Сообщение о пожаре, вспыхнувшем в краснодарском отеле «Пирамида», расположенном на улице Красных партизан, поступило в пожарный гарнизон в 22:39 местного времени. К месту происшествия были направлены подразделения ПСГ по повышенному рангу пожара.

Об этом «360» сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.

«В 22.50 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа, трехэтажного здания на площади 150 квадратных метров. На место направлена служба пожаротушения Главного управления МЧС РФ ПО Краснодарскому краю. К тушению пожара привлечено 62 человека и 19 единиц техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники», — сообщил начальник пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В 23.13 был создан штаб, подано пять пожарных стволов Б-модификации. Два из них — с помощью высотной техники. Работают два звена газодымозащитной службы. Сейчас пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Из здания эвакуированы семь человек.

Сведений о пострадавших не поступало.