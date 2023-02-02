Эксклюзив 02 февраля 2023, 07:21 Загорелся мясной магазин в районе станции метро «Щукинская» в Москве МЧС потушило пожар в магазине на первом этаже многоэтажки на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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В магазине на первом этаже дома в пяти минутах ходьбы от станции метро «Щукинская» на северо-западе Москвы случился пожар. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал, рассказал источник «360».

Рано утром 2 февраля очевидцы заметили густой черный дым из окон магазина мяса и колбас на первом этаже 12-этажного дома по улице Академика Бочвара и позвонили по номеру «112». Спасатели приняли вызов в 06:30, а через 15 минут объявили о ликвидации пожара — огонь успел распространиться всего на два квадратных метра. Никто не пострадал.

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В эту же ночь в Новой Москве загорелся дом известного конькобежца, участника трех Олимпийских игр Александра Кибалко. Telegram-канал «112» рассказал, что пожар начался из-за неосторожного обращения со свечой и ароматической палочкой, огонь потушили на площади 20 квадратных метров.