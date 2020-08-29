Загорелся крупнейший майонезный завод России

Возгорание началось в цеху предприятия Эфко на улице Фрунзе 29 августа, в 17:24. В небо поднимаются черные густые клубы дыма.

По предварительным данным, в полыхающем здании производили и кетчуп, и майонез.

«Два продукта, то есть не отдельно. Нам пока объясняют вот таким образом», — отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работают пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 16, № 58, № 27, № 26, № 18, № 44, № 21 и № 31. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили очаг возгорания на кровле здания. В операции задействованы 71 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 42 спасателя и 12 единиц техники.

Пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Никто не пострадал.

«Эфко» — крупнейший российский производитель спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Предприятие входит в тройку крупнейших компаний агропромышленного комплекса РФ.