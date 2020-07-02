    02 июля 2020, 14:22

    Центр Москвы может встать в пробке из-за серьезного пожара на Тверской. Трансляция

    Дарья Сидорова

    В Москве на улице Тверская серьезный пожар, из-за которого может встать весь центр города. Горит квартира на втором этаже. «360» рассказывает о происходящем в режиме онлайн.

    14:32. На «Яндекс. Пробках» оба направления — красные.

    Центр Москвы может встать в пробке из-за серьезного пожара на Тверской. Трансляция | Изображение 1

    14:29. «Пожар начался примерно в 14:00. Оперативно приехали пожарные, но он очень активно распространяется», — рассказал очевидец.

    14:27. Пожар тушат 65 человек и 18 единиц техники. От МЧС — 57 спасателей и 15 единиц техники.

    14:26. На месте уже скапливается пробка. Выглядит все так:

    Центр Москвы может встать в пробке из-за серьезного пожара на Тверской. Трансляция | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    14:25. Вот что сообщает МЧС: «Улица Тверская, дом 24 — пожар на втором этаже шестиэтажного дома (находится на реконструкции), предположительно на площади 50 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет».

    14:20. Движение по улице в сторону области ограничили одной полосой. Дептранс Москвы предупреждает, что стоит продумать путь объезда, чтобы не попасть в пробку.

    14:18. Здание находится на реконструкции, и велика вероятность, что обойдется без пострадавших.

    14:17. Пожар разгорелся на площади в 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

    14:16. По данным источника «360», на место отправили 12 пожарных расчетов.

    14:15. Очевидцы сообщили о сильном пожаре в одном из домов на Тверской. Из окон вырывается черный дом и открытое пламя. Причины пока неизвестны.