Центр Москвы может встать в пробке из-за серьезного пожара на Тверской. Трансляция

В Москве на улице Тверская серьезный пожар, из-за которого может встать весь центр города. Горит квартира на втором этаже. «360» рассказывает о происходящем в режиме онлайн.

14:32. На «Яндекс. Пробках» оба направления — красные.

14:29. «Пожар начался примерно в 14:00. Оперативно приехали пожарные, но он очень активно распространяется», — рассказал очевидец.

14:27. Пожар тушат 65 человек и 18 единиц техники. От МЧС — 57 спасателей и 15 единиц техники.

14:26. На месте уже скапливается пробка. Выглядит все так:

Источник фото: телеканал «360»

14:25. Вот что сообщает МЧС: «Улица Тверская, дом 24 — пожар на втором этаже шестиэтажного дома (находится на реконструкции), предположительно на площади 50 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет».

14:20. Движение по улице в сторону области ограничили одной полосой. Дептранс Москвы предупреждает, что стоит продумать путь объезда, чтобы не попасть в пробку.

14:18. Здание находится на реконструкции, и велика вероятность, что обойдется без пострадавших.

14:17. Пожар разгорелся на площади в 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

14:16. По данным источника «360», на место отправили 12 пожарных расчетов.

14:15. Очевидцы сообщили о сильном пожаре в одном из домов на Тверской. Из окон вырывается черный дом и открытое пламя. Причины пока неизвестны.