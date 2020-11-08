Загорелся бизнес-центр на юге Москвы

На юге Москвы в здании бизнес-центра по Варшавскому шоссе произошло возгорание. По словам охранника, из подвала идет густой дым, сообщил источник «360».

Здание находится по адресу: Варшавское шоссе, дом 33 строение 13. Там расположены несколько фотостудий, минимум две студии танцев, кофейня, курсы вокала, студия красоты и другие учреждения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Самаре сгорело трехэтажное здание, в котором находился нелегальный хостел. Погибли четыре человека, еще пять пострадали. Против владельца здания возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину задержали.